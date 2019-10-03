Путин призвал создать равную неделимую безопасность в мире
РФ выступает в пользу создания равной неделимой безопасности в мире на активной основе, заявил в четверг, 3 октября, российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».
Владимир Путин и Президент Филиппин Родриго Дутерте встретились на полях Международного дискуссионного клуба «Валдай» @ValdaiClubRu https://t.co/IfUVKbD6J9 pic.twitter.com/QRpt18YmV3— Президент России (@KremlinRussia) 3 октября 2019 г.