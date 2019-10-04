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11:29   4 Октября 2019
Россия

Авиабомбы времен войны обнаружили возле Крымского моста

Авиабомбы времен войны обнаружили возле Крымского моста

Саперы специального морского отряда Главного управления МЧС РФ по Республике Крым обнаружили снаряды времен Великой Отечественной войны вблизи Крымского моста. Об этом 4 октября говорится на сайте ведомства. 

В сообщении сказано, что саперы обезвредили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Речь идет о двух авиационных бомбах весом 10 килограмм, одной авиационной бомбе весом 2,5 килограмма, одной гранате Ф-1. Снаряды были найдены в акватории города Керчь на транспортном переходе 2 «Краснодарский край-Крым» в районе 281-й опоры. 

Отмечается, что саперы извлекли взрывоопасные предметы, затем транспортировали их и уничтожили на специальном полигоне. При операции по идентификации и обезвреживанию были соблюдены все необходимые меры безопасности. 

Крымский мост — самый протяженный не только в России, но и Европе. Он соединяет Керченский полуостров и Таманский полуостров, обеспечивая бесперебойное транспортное сообщение Крыма с материковой частью РФ. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #бомбы #крымский мост

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