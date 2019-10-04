Авиабомбы времен войны обнаружили возле Крымского моста

Саперы специального морского отряда Главного управления МЧС РФ по Республике Крым обнаружили снаряды времен Великой Отечественной войны вблизи Крымского моста. Об этом 4 октября говорится на сайте ведомства.

В сообщении сказано, что саперы обезвредили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Речь идет о двух авиационных бомбах весом 10 килограмм, одной авиационной бомбе весом 2,5 килограмма, одной гранате Ф-1. Снаряды были найдены в акватории города Керчь на транспортном переходе 2 «Краснодарский край-Крым» в районе 281-й опоры.

Отмечается, что саперы извлекли взрывоопасные предметы, затем транспортировали их и уничтожили на специальном полигоне. При операции по идентификации и обезвреживанию были соблюдены все необходимые меры безопасности.

Крымский мост — самый протяженный не только в России, но и Европе. Он соединяет Керченский полуостров и Таманский полуостров, обеспечивая бесперебойное транспортное сообщение Крыма с материковой частью РФ.