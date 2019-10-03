Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия и Африка могут равноправно сотрудничать в различных сферах экономики, заявил Путин

Россия и Африка могут равноправно сотрудничать в различных сферах экономики, заявил Путин

 Путин подчеркнул роль РФ как одного из гарантов мировой безопасности

Путин подчеркнул роль РФ как одного из гарантов мировой безопасности
Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина
ПАСЕ обсуждает незаконные митинги в Москве

ПАСЕ обсуждает незаконные митинги в Москве

 Пять человек погибли в результате нападения на префектуру полиции в Париже

Пять человек погибли в результате нападения на префектуру полиции в Париже
Россия и Африка могут равноправно сотрудничать в различных сферах экономики, заявил Путин

Россия и Африка могут равноправно сотрудничать в различных сферах экономики, заявил Путин

 Путин подчеркнул роль РФ как одного из гарантов мировой безопасности

Путин подчеркнул роль РФ как одного из гарантов мировой безопасности
Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина
ПАСЕ обсуждает незаконные митинги в Москве

ПАСЕ обсуждает незаконные митинги в Москве

 Пять человек погибли в результате нападения на префектуру полиции в Париже

Пять человек погибли в результате нападения на префектуру полиции в Париже
18:21   3 Октября 2019
Россия

Путин заявил, что Россия предотвратила проникновение тысяч головорезов из Сирии

Путин заявил, что Россия предотвратила проникновение тысяч головорезов из Сирии

Президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что Россия предотвратила распространение головорезов из Сирии.

«Россия предотвратила инфильтрацию сотен, а может и тысяч головорезов из Сирии», — сказал российский лидер.

Он отметил, что ряд «зарубежных партнеров» всячески пытался помешать урегулированию ситуации в республике. Однако, постепенно ситуация нормализуется. Владимир Путин считает, что шаги по урегулированию ситуации в Сирии могут стать примером для решения конфликтов в других регионах.

«Сирийское урегулирование может стать моделью для урегулироания региональных конфликтов», - отметил президент.

Владимир Путин на пленарном заседании клуба «Валдай» выступает со вступительной речью, после чего ответит на вопросы в политологов. В заседании принимает участие и президент Филиппин Родриго Дутерте.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Владимирова
#путин #сирия #валдай

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...