Путин заявил, что Россия предотвратила проникновение тысяч головорезов из Сирии

Президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что Россия предотвратила распространение головорезов из Сирии.

«Россия предотвратила инфильтрацию сотен, а может и тысяч головорезов из Сирии», — сказал российский лидер.

Он отметил, что ряд «зарубежных партнеров» всячески пытался помешать урегулированию ситуации в республике. Однако, постепенно ситуация нормализуется. Владимир Путин считает, что шаги по урегулированию ситуации в Сирии могут стать примером для решения конфликтов в других регионах.

«Сирийское урегулирование может стать моделью для урегулироания региональных конфликтов», - отметил президент.

Владимир Путин на пленарном заседании клуба «Валдай» выступает со вступительной речью, после чего ответит на вопросы в политологов. В заседании принимает участие и президент Филиппин Родриго Дутерте.