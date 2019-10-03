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Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина
ПАСЕ обсуждает незаконные митинги в Москве

ПАСЕ обсуждает незаконные митинги в Москве

 Пять человек погибли в результате нападения на префектуру полиции в Париже

Пять человек погибли в результате нападения на префектуру полиции в Париже
18:15   3 Октября 2019
Россия

Матвиенко назвала предвзятым отношением к РФ дебаты в ПАСЕ

Матвиенко назвала предвзятым отношением к РФ дебаты в ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы не имеет никаких полномочий обсуждать незаконные митинги в Москве, заявила в четверг, 3 октября, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, обсуждения инициировало русофобское меньшинство в связи с предвзятым отношением к РФ. Однако Москва готова к конструктивному ответу.

«Это не вопрос компетенции ПАСЕ», — сказала Валентина Матвиенко.

Спикер СФ призвала инициаторов подобных дебатов в ассамблее «угомониться» и успокоиться. Ведь в России проходит отнюдь не больше демонстраций и акций, нежели в других странах.

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Автор: Екатерина Розина
#москва #матвиенко #пасе #общество

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