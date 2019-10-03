Матвиенко назвала предвзятым отношением к РФ дебаты в ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы не имеет никаких полномочий обсуждать незаконные митинги в Москве, заявила в четверг, 3 октября, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, обсуждения инициировало русофобское меньшинство в связи с предвзятым отношением к РФ. Однако Москва готова к конструктивному ответу.

«Это не вопрос компетенции ПАСЕ», — сказала Валентина Матвиенко.

Спикер СФ призвала инициаторов подобных дебатов в ассамблее «угомониться» и успокоиться. Ведь в России проходит отнюдь не больше демонстраций и акций, нежели в других странах.