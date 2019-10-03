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Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина
ПАСЕ обсуждает незаконные митинги в Москве

ПАСЕ обсуждает незаконные митинги в Москве

 Пять человек погибли в результате нападения на префектуру полиции в Париже

Пять человек погибли в результате нападения на префектуру полиции в Париже
18:06   3 Октября 2019
Весь мир

ПАСЕ обсуждает незаконные митинги в Москве

ПАСЕ обсуждает незаконные митинги в Москве

Основной доклад озвучивает депутат из Словакии Мартин Полячек, который на июньской сессии был единственным из делегации страны, кто голосовал против восстановления полномочий делегации РФ в ассамблее. ПАСЕ в четверг, 3 октября, обсуждает незаконные митинги в Москве, которые прошли в конце июля и августе 2019 года.

«Альянс либералов и демократов за Европу» выступил инициатором дискуссии. В преддверии сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы политическая группа направила запрос на проведение так называемых срочных дебатов, которые касаются «нарушения демократических прав и подавления мирных протестов в РФ на фоне выборов в Московскую городскую думу».

Санкционированные и несанкционированные митинги в Москве шли с середины июля. Поводом для них стал отказ избиркомов в регистрации кандидатам в депутаты Мосгордуму для части самовыдвиженцев из-за слишком большого брака в собранных подписях. Позже тематика протеста сменилась на требование освободить задержанных участников беспорядков. Митинги, в чем не сомневаются в Госдуме, поддерживались из-за рубежа.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #пасе #общество

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