Президент России Владимир Путин сравнил международные отношения с музыкой, которая должна звучать без фальши. Об этом он заявил 3 октября на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

По мнению российского лидера, отношения между державами должны быть походы на музыку без фальши. Также глава государства отметил, что в мире следует создать единую систему отношений, которая позволила бы подчеркнуть индивидуальность стран и при которой разные ценности сосуществовали и обогащали друг друга.

Президент РФ обратился к другим государствам с призывом искать гибкость, переступая через стереотипы и геополитические шаблоны.

Пленарное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 30 сентября по 3 октября в Сочи. Главным мероприятием станет международная встреча, в которой примет участие российский лидер. Президент РФ также выступит с речью и ответит на вопросы экспертов. Далее состоится небольшой прием «на ногах», рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В ходе приема участники обсудят проблемы, которые не были затронуты во время заседания.