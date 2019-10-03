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18:11   3 Октября 2019
Россия

Совфед представит доклад об иностранном вмешательстве в выборы в Мосгордуму

Совфед представит доклад об иностранном вмешательстве в выборы в Мосгордуму

Члены комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ готовят доклад о попытках иностранного вмешательства в выборы России. Об этом 3 октября сообщает газета «Известия», ссылаясь на председателя комиссии Андрея Климова. 

По словам Климова, наиболее заметное иностранное вмешательство было зафиксировано комиссией этим летом в ходе выборов в Мосгордуму. Он подчеркнул, что вмешательство было деструктивным по целому ряду фактов, в частности по количеству нарушений правопорядка. 

«Были и задержания граждан, и случаи неповиновения с нарушениями административного и уголовного права», — сказал Климов. 

Совфед представит доклад об иностранном вмешательстве в выборы в Мосгордуму

Группа Совфеда по наблюдению за избирательной кампанией текущего работала с конца мая по середину сентября, напоминают «Известия».

Климов отметил, что на ближайшем заседании комиссии будет представлен доклад по итогам мониторинга. В беседе с изданием он объяснил, что попытки иностранного вмешательства связаны не с самими выборами в Мосгордуму. Главной целью внешнего влияния была проверка реакции руководства страны на несогласованные митинги.  

«Это были тесты на способность власти в России действовать решительно и в правовом поле. Это, конечно, вмешательство, и оно противоправно», — сказал сенатор. 

По мнению Климова, чтобы нейтрализовать попытки вмешательства в итоги выборов следует улучшить законодательство. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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