Начальник правового управления Генпрокуратуры РФ Артур Завалунов призвал все страны мира разработать универсальный международный документ в целях борьбы с киберпреступностью. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Завалунов выступил на 18-й встрече генеральных прокуроров государств-членов Совета государств Балтийского моря, где призвал страны объединиться для борьбы с киберпреступностью. Мероприятие прошло в Таллине.

«Каждое государство в мире должно иметь возможность принять участие в разработке международного универсального документа, направленного на борьбу с киберпреступностью, и высказать свои замечания при его разработке, совместно определив допустимые правила международного взаимодействия», — выступил с призывом Завалунов.

По словам представителя надзорного ведомства РФ, в мире отсутствует единый подход при получении трансграничного доступа к электронным доказательствам, потому что у каждого государства личная внутренняя практика. Завалунов также выразил уверенность, что без взаимодействия правоохранительных органов на межгосударственном уровне добиться успеха в борьбе с киберпреступностью не выйдет.