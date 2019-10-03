Три новые станции петербургского метро открыли для пассажиров
Три новые станции Фрунзенского радиуса петербургского метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» — открыли в четверг, 3 октября, для пассажиров. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что работа была сложной. По его словам, 5 сентября сделали запуск в тестовом режиме и не ошиблись.
Новые станции петербургской подземки, которые строили около шести лет, не только улучшат транспортную доступность Пушкинского и Фрунзенского районов, но и разгрузят Московско-Петроградскую линию. «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» — уникальные станции городской подземки.
Впервые в истории метро Петербурга применили тоннелепроходческий механизированный комплекс диаметром 10,3 метра. Благодаря этому удалось возвести двухпутный тоннель длиной 3,79 километра и необходимую инфраструктуру.
Церемония открытия южного участка Фрунзенского радиуса и запуска движения состоится 3 октября в 17.00 на станции «Проспект Славы». pic.twitter.com/IGOOPpSWGW— Александр Беглов (@beglovspb) 3 октября 2019 г.