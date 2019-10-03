Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия и Африка могут равноправно сотрудничать в различных сферах экономики, заявил Путин

Россия и Африка могут равноправно сотрудничать в различных сферах экономики, заявил Путин

 Путин подчеркнул роль РФ как одного из гарантов мировой безопасности

Путин подчеркнул роль РФ как одного из гарантов мировой безопасности
Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина
ПАСЕ обсуждает незаконные митинги в Москве

ПАСЕ обсуждает незаконные митинги в Москве

 Пять человек погибли в результате нападения на префектуру полиции в Париже

Пять человек погибли в результате нападения на префектуру полиции в Париже
Россия и Африка могут равноправно сотрудничать в различных сферах экономики, заявил Путин

Россия и Африка могут равноправно сотрудничать в различных сферах экономики, заявил Путин

 Путин подчеркнул роль РФ как одного из гарантов мировой безопасности

Путин подчеркнул роль РФ как одного из гарантов мировой безопасности
Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина
ПАСЕ обсуждает незаконные митинги в Москве

ПАСЕ обсуждает незаконные митинги в Москве

 Пять человек погибли в результате нападения на префектуру полиции в Париже

Пять человек погибли в результате нападения на префектуру полиции в Париже
17:17   3 Октября 2019
Россия

Три новые станции петербургского метро открыли для пассажиров

Три новые станции петербургского метро открыли для пассажиров

Три новые станции Фрунзенского радиуса петербургского метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» — открыли в четверг, 3 октября, для пассажиров. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что работа была сложной. По его словам, 5 сентября сделали запуск в тестовом режиме и не ошиблись.

Три новые станции петербургского метро открыли для пассажиров

Новые станции петербургской подземки, которые строили около шести лет, не только улучшат транспортную доступность Пушкинского и Фрунзенского районов, но и разгрузят Московско-Петроградскую линию. «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» — уникальные станции городской подземки.

Впервые в истории метро Петербурга применили тоннелепроходческий механизированный комплекс диаметром 10,3 метра. Благодаря этому удалось возвести двухпутный тоннель длиной 3,79 километра и необходимую инфраструктуру.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#петербург #метро #общество #беглов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...