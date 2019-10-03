Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия и Африка могут равноправно сотрудничать в различных сферах экономики, заявил Путин

Россия и Африка могут равноправно сотрудничать в различных сферах экономики, заявил Путин

 Путин подчеркнул роль РФ как одного из гарантов мировой безопасности

Путин подчеркнул роль РФ как одного из гарантов мировой безопасности
Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина
ПАСЕ обсуждает незаконные митинги в Москве

ПАСЕ обсуждает незаконные митинги в Москве

 Пять человек погибли в результате нападения на префектуру полиции в Париже

Пять человек погибли в результате нападения на префектуру полиции в Париже
Россия и Африка могут равноправно сотрудничать в различных сферах экономики, заявил Путин

Россия и Африка могут равноправно сотрудничать в различных сферах экономики, заявил Путин

 Путин подчеркнул роль РФ как одного из гарантов мировой безопасности

Путин подчеркнул роль РФ как одного из гарантов мировой безопасности
Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина
ПАСЕ обсуждает незаконные митинги в Москве

ПАСЕ обсуждает незаконные митинги в Москве

 Пять человек погибли в результате нападения на префектуру полиции в Париже

Пять человек погибли в результате нападения на префектуру полиции в Париже
17:26   3 Октября 2019
Весь мир

Пять человек погибли в результате нападения на префектуру полиции в Париже

Пять человек погибли в результате нападения на префектуру полиции в Париже

Пять человек, включая преступника, погибли в результате нападения в здании префектуры в Париже. Об этом сообщает радиостанция France Info. Официально эту информацию еще не подтвердили.

Телеканал BFMTV передает, что жертвами оказались женщина и трое мужчин. Злоумышленник, вооружившись керамическим ножом, напал на полицейских в особо строго охраняемой зоне здания, где находится Управление разведки префектуры. По предварительным данным, преступник работал там более 20 лет.

Причиной случившегося мог стать конфликт между сотрудниками ведомства. Такова главная версия событий, которую в настоящее время рассматривает следствие, сообщает BFMTV.

Первую жертву преступник убил в своем кабинете, затем напал на других полицейских в соседнем помещении и на лестнице, после этого он смертельно ранил четвертого коллегу во дворе, где был застрелен полицейским.

Сейчас здание префектуры оцеплено, ближайшие дороги перекрыты. На месте работают специалисты.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#чп #полиция #нападение #париж

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...