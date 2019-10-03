Пять человек погибли в результате нападения на префектуру полиции в Париже

Пять человек, включая преступника, погибли в результате нападения в здании префектуры в Париже. Об этом сообщает радиостанция France Info. Официально эту информацию еще не подтвердили.

Телеканал BFMTV передает, что жертвами оказались женщина и трое мужчин. Злоумышленник, вооружившись керамическим ножом, напал на полицейских в особо строго охраняемой зоне здания, где находится Управление разведки префектуры. По предварительным данным, преступник работал там более 20 лет.

EN DIRECT #Préfecture Parmi les 4 victimes, une femme et 3 hommes https://t.co/1wi6GNc6OD pic.twitter.com/tQF3DQVMT3 — BFMTV (@BFMTV) October 3, 2019

Причиной случившегося мог стать конфликт между сотрудниками ведомства. Такова главная версия событий, которую в настоящее время рассматривает следствие, сообщает BFMTV.

Первую жертву преступник убил в своем кабинете, затем напал на других полицейских в соседнем помещении и на лестнице, после этого он смертельно ранил четвертого коллегу во дворе, где был застрелен полицейским.

Сейчас здание префектуры оцеплено, ближайшие дороги перекрыты. На месте работают специалисты.