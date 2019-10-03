Журова уверена, что в ПАСЕ вмешиваются во внутренние дела России из-за митингов

В ПАСЕ 3 октября проходят дебаты на тему московских митингов. Инициатором выступила европейская политическая партия «Альянс либералов и демократов за Европу», которая является третьей по величине и занимает 75 мест в Европейском парламенте, отмечает ФАН.

Довольно просто предсказать направление данной дискуссии, ведь антироссийская повестка звучит уже в названии «Нарушения демократических прав и подавления мирных протестов в России на фоне выборов в Мосгордуму». Некоторые члены Ассамблеи полагают, что незаконные митинги в Москве, проходившие этим летом, являются «выражением общественного мнения», а стремление российских властей поддерживать общественный порядок якобы нелегитимно.

Однако российская сторона это мнение резко оспаривает. Проведение дебатов попытался опротестовать руководитель делегации в ПАСЕ от РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В Москве, заметил парламентарий, митинги не запрещены и проводятся регулярно, следовательно тема дебатов притянута.

В Кремле и вовсе обсуждение несанкционированных акций в ПАСЕ сочли вмешательством во внутренние дела России. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что митинги в Москве являются исключительно внутренним делом страны.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что у ПАСЕ вовсе нет полномочий для обсуждения данного вопроса. Она напомнила, что в России проходит отнюдь не больше демонстраций и акций, нежели в других странах. Председатель Совфеда изумилась тому, что Ассамблея не обсуждает гораздо более масштабные протестные акции, проходящие в других странах.

«Там, где были нарушения законодательства, идут разбирательства. Это обычная, нормальная жизнь. Но причем тут ПАСЕ? Почему они не обсуждают «желтые жилеты?» — подчеркнула Матвиенко.

При этом прозападно настроенная «несистемная оппозиция» просит Европу вмешаться в российскую внутреннюю политику. Ранее на заседании ПАСЕ, впервые за пять лет проведенном в присутствии делегации из России,выступил ведущий «Эха Москвы» Владимир Кара-Мурза-младший. Он раскритиковал правительство РФ и попросил у европейцев новых санкций для страны, которую сам представляет. Также он назвал незаконные митинги в Москве «мирными демонстрациями», которые власти якобы незаконно преследуют.

Член российской делегации в ПАСЕ и первый заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников заявил ФАН, что «после возврата в ПАСЕ Россия находится под особым вниманием всех делегаций». Он связал происходящие с непринятием РФ, сложившимся в настоящее время в Европе.

«Европа и наше членство в ПАСЕ как раз предусматривает, что мы должны соблюдать правило социальной европейской хартии, для чего и создана парламентская ассамблея. Определенное количество стран считает, что мы их не обеспечиваем, вот они и навязали нам эту повестку», — добавил член верхней палаты парламента РФ, подчеркнув, что на предстоящей сессии делегация от РФ будет активно опровергать все заявления антироссийского толка.

С ним согласна и думский депутат Светлана Журова, отметившая, что на новой сессии ПАСЕ, российская сторона намерена поднять вопрос о вмешательстве других стран во внутренние дела РФ. По ее словам, у России есть факты, доказывающие вмешательство.

Важно, считает Журова, донести европейским коллегам, что они путают понятия санкционированных и несанкционированных митингов.

«Для них нет разницы, для них это одно и то же, хотя у нас ответственность за это разная. Вот мы и будем про это говорить, про безопасность, про то, что даже поднимая такие вопросы в ПАСЕ, европейские депутаты тоже, по сути, вмешиваются в наши внутренние дела. Европейцам обо всем этом нужно сказать, потому что, если бы у них случилось что-то подобное, они бы принимали такие же жесткие меры, как и мы», — отметила депутат.

Незаконные митинги в Москве шли с середины июля. Поводом для них стал отказ в регистрации кандидатам в депутаты Мосгордумы для части самовыдвиженцев из-за слишком большого брака в собранных подписях. Позже тематика беспорядков сменилась на требование освободить нарушивших закон на них. Митинги, в чем не сомневаются в Госдуме, поддерживались из-за рубежа.