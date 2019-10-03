Москвичей предупредили о кратковременных дождях с мокрым снегом в воскресенье

Кратковременные дожди с мокрым снегом ожидаются в столице в воскресенье, 6 октября, но образование снежного покрова маловероятно, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, москвичи и гости столицы среди капель дождя заметят отдельные снежинки​​​, передает РИА Новости.

«Говоря профессиональным языком, в воскресенье в Москве и в окрестностях возможны кратковременные дожди с мокрым снегом», — объяснил Михаил Леус.