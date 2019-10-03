Москвичей предупредили о кратковременных дождях с мокрым снегом в воскресенье
Кратковременные дожди с мокрым снегом ожидаются в столице в воскресенье, 6 октября, но образование снежного покрова маловероятно, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, москвичи и гости столицы среди капель дождя заметят отдельные снежинки, передает РИА Новости.
«Говоря профессиональным языком, в воскресенье в Москве и в окрестностях возможны кратковременные дожди с мокрым снегом», — объяснил Михаил Леус.
Синоптик продолжил, что сейчас земля теплая, поэтому снежный покров не образуется. Необходимо чуть больше времени, чтобы земля остыла, а снег ложился и не таял. Возможно, на траве кое-где снег останется на час или полчаса, но это маловероятно, резюмировал Леус.