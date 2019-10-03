Новые станции метро на юге Петербурга наводнили очереди за жетонами

В Петербурге открыли для пассажиров три новые станции метро Фрунзенского радиуса: «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Месяц станции работали в тестовом режиме.

Строительство объектов велось с 2013 года. Станции метро особенно ждали жители южных, активно застраиваемых, районов Петербурга. Поэтому неудивительно, что на открытии собралось немало народу.

Первые пассажиры зашли в вестибюль «Проспекта Славы» в 16.45, передает корреспондент «Политики Сегодня». Люди так рьяно старались оказаться в числе самых первых посетителей, что буквально сбивали друг друга с ног. За жетонами со специальным дизайном, посвященному открытию станций, моментально выстроилась внушительная очередь.

«Проспект Славы» — станция пилонного типа, с двумя вестибюлями. Первый оформлен декоративно-мозаичными панно, посвященным воинам — участникам Афганской войны, второй посвящен подвигам героев- пожарных.

Архитекторы станции «Дунайская» вдохновлялись образами реки Дунай. Синие декоративные волнообразные потолки станции оборудованы встроенными светильниками, колонны облицованы синими стеклянными панелями. Не стене между путями - 13 художественно-декоративных витражей из цветного стекла с видами городов Европы, расположенных на Дунае.

Станция «Шушары» — наземная станция с боковыми посадочными платформами. Она расположена в промышленной зоне вдоль Автозаводского проезда.Фасад вестибюля облицован матовыми и глянцевыми керамическими панелями светло-серого цвета. На станции установлена интерактивная схема метро Петербурга, которая прокладывает оптимальный маршрут из одной точки в другую - нужно лишь ввести названия станций.

Участок Фрунзенского радиуса способен пропускать 40 пар поездов в час, планируемый объем перевозок на первом этапе эксплуатации - 997 тысяч пассажиров в сутки.

К 2032 году в Санкт-Петербурге планируется открыть 29 станций метро.