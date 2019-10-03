Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Николай Тищенко сравнил Украину с насосом. Телеканал «Громадьске» в четверг опубликовал комментарий политика в Facebook.

«Я сравниваю сегодня нашу родную Украину, которую построили нам наши предшественники, с насосом, где что ни возьмешь, все чего-то не работает», — сказал он.

Тищенко также высказался по поводу подписания «формулы Штайнмайера» в Минске. Депутат считает, что соглашение должно выполняться под наблюдением ОБСЕ, а также по украинским законам.

Ранее в Минске Украина подписала «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях. Отмечается, что в день выборов она будет введена на временной основе, а на постоянной — после того, как ОБСЕ опубликует отчет об итогах выборов.