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16:55   3 Октября 2019
Россия

Путин обсудил с президентом Филиппин рост товарооборота

Путин обсудил с президентом Филиппин рост товарооборота

Российский лидер Владимир Путин заявил, что отечественные компании готовы увеличить объем поставок энергоносителей, самолетов, транспортной и специальной техники на Филиппины. Для углубления взаимной торговли есть необходимые резервы. 

Встреча Путина с коллегой из Филиппин Родриго Дутерте состоялась в четверг, 3 октября.

Президент РФ напомнил, что в прошлом году товарооборот между странами увеличился вдвое, составив 102 % и превысив 1,2 миллиарда долларов. Российский экспорт при этом вырос в четыре раза. 

«Вместе с тем, у нас остаются и серьезные резервы. Российские компании готовы повысить объем поставок на Филиппины энергоносителей, самолетов, транспортной, специальной техники», — заявил Путин. 

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #товарооборот #филиппины #дутерте

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