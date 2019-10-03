Путин обсудил с президентом Филиппин рост товарооборота

Российский лидер Владимир Путин заявил, что отечественные компании готовы увеличить объем поставок энергоносителей, самолетов, транспортной и специальной техники на Филиппины. Для углубления взаимной торговли есть необходимые резервы.

Встреча Путина с коллегой из Филиппин Родриго Дутерте состоялась в четверг, 3 октября.

Путин встретился с Дутерте в Сочи. Манера носить галстуки у лидеров стран разная pic.twitter.com/hXBVDxfXRP — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 3, 2019

Президент РФ напомнил, что в прошлом году товарооборот между странами увеличился вдвое, составив 102 % и превысив 1,2 миллиарда долларов. Российский экспорт при этом вырос в четыре раза.