Захарова прокомментировала сообщения о «российском спецназе» в Норвегии

Москва шокирована антироссийскими вбросами о проникновении спецназа России в Норвегию. Об этом 3 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

Ранее появилась информация о появлении российского спецназа на территории Норвегии.

Захарова, комментируя вброс на брифинге, заявила, что Россия шокирована странной информационной активностью русофобской части, возможно лобби либо внутри Норвегии, либо вне ее. Она подчеркнула, что итоги видны по страницам СМИ такого государства.

«Это были действительно настоящие массированные антироссийские вбросы, они появились недавно и касались якобы присутствия российского спецназа и активной шпионской деятельности спецслужб России в Норвегии», — сказала она.

Официальный представитель МИД отметила, что сложившаяся ситуация - апофеоз беспринципности и отхода не только от профессиональной этики, но и норм журналистики. Она подчеркнула, что в кучу были собраны все «мыслимые и немыслимые факты», которые призваны настроить норвежскую общественность во враждебных намерениях со стороны России.

По мнению Захаровой, в Норвегии систематически проводится работа по созданию образа России как врага государства. Она выразила надежду, что Норвегия будет строить отношения с РФ, опираясь на долгосрочные интересы подлинно партнерское уважение, а не на основе вбросов.