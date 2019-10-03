Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Москвичей предупредили о кратковременных дождях с мокрым снегом в воскресенье

Москвичей предупредили о кратковременных дождях с мокрым снегом в воскресенье

Путин обсудил с президентом Филиппин рост товарооборота

Путин обсудил с президентом Филиппин рост товарооборота
Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина
Голландские парламентарии больше не верят в невиновность Украины в крушении MH17

Голландские парламентарии больше не верят в невиновность Украины в крушении MH17

 Захарова прокомментировала обстановку в Ираке

Захарова прокомментировала обстановку в Ираке
Москвичей предупредили о кратковременных дождях с мокрым снегом в воскресенье

Москвичей предупредили о кратковременных дождях с мокрым снегом в воскресенье

Путин обсудил с президентом Филиппин рост товарооборота

Путин обсудил с президентом Филиппин рост товарооборота
Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина
Голландские парламентарии больше не верят в невиновность Украины в крушении MH17

Голландские парламентарии больше не верят в невиновность Украины в крушении MH17

 Захарова прокомментировала обстановку в Ираке

Захарова прокомментировала обстановку в Ираке
16:45   3 Октября 2019
Политика

Захарова прокомментировала сообщения о «российском спецназе» в Норвегии

Захарова прокомментировала сообщения о «российском спецназе» в Норвегии

Москва шокирована антироссийскими вбросами о проникновении спецназа России в Норвегию. Об этом 3 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову. 

Ранее появилась информация о появлении российского спецназа на территории Норвегии. 

Захарова, комментируя вброс на брифинге, заявила, что Россия шокирована странной информационной активностью русофобской части, возможно лобби либо внутри Норвегии, либо вне ее. Она подчеркнула, что итоги видны по страницам СМИ такого государства. 

«Это были действительно настоящие массированные антироссийские вбросы, они появились недавно и касались якобы присутствия российского спецназа и активной шпионской деятельности спецслужб России в Норвегии», — сказала она.

Официальный представитель МИД отметила, что сложившаяся ситуация - апофеоз беспринципности и отхода не только от профессиональной этики, но и норм журналистики. Она подчеркнула, что в кучу были собраны все «мыслимые и немыслимые факты», которые призваны настроить норвежскую общественность во враждебных намерениях со стороны России. 

По мнению Захаровой, в Норвегии систематически проводится работа по созданию образа России как врага государства. Она выразила надежду, что Норвегия будет строить отношения с РФ, опираясь на долгосрочные интересы подлинно партнерское уважение, а не на основе вбросов. 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #захарова #политика #мид рф #общество #норвегия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...