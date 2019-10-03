Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обстановку в Ираке. Уже несколько дней в стране происходят массовые беспорядки, действует комендантский час, а в некоторых городах отключили интернет.

По словам Марии Захаровой, обстановка в Ираке имеет тенденцию вскоре нормализоваться, ситуацию контролирует правительство страны.

«Дипломаты РФ находятся в тесном контакте с властями Ирака», — уточняет представитель министерства иностранных дел России.

Захарова подчеркнула, что российское посольство в Багдаде, а также Генконсульства в Эрбиле и Басре активно следят за ситуацией и держат контакт с руководством страны и службами безопасности Ирака.

Антиправительственные акции в Ираке начались во вторник. Местные жители выступают за улучшение условий жизни, отсутствие коррупции и снижение безработицы в стране. Мирные демонстрации превратились в беспорядки, поэтому местным властям пришлось вводить комендантский час и отключать интернет, чтобы жители не призывали к митингам и погромам через соцсети.