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 Захарова прокомментировала обстановку в Ираке

Захарова прокомментировала обстановку в Ираке
16:26   3 Октября 2019
Весь мир

Захарова прокомментировала обстановку в Ираке

Захарова прокомментировала обстановку в Ираке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обстановку в Ираке. Уже несколько дней в стране происходят массовые беспорядки, действует комендантский час, а в некоторых городах отключили интернет.

По словам Марии Захаровой, обстановка в Ираке имеет тенденцию вскоре нормализоваться, ситуацию контролирует правительство страны.

«Дипломаты РФ находятся в тесном контакте с властями Ирака», — уточняет представитель министерства иностранных дел России.

Захарова подчеркнула, что российское посольство в Багдаде, а также Генконсульства в Эрбиле и Басре активно следят за ситуацией и держат контакт с руководством страны и службами безопасности Ирака. 

Антиправительственные акции в Ираке начались во вторник. Местные жители выступают за улучшение условий жизни, отсутствие коррупции и снижение безработицы в стране. Мирные демонстрации превратились в беспорядки, поэтому местным властям пришлось вводить комендантский час и отключать интернет, чтобы жители не призывали к митингам и погромам через соцсети.

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Автор: Ольга Воскресенская
#захарова #ирак #политика #мид рф #весь мир

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