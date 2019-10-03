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Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина

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16:41   3 Октября 2019
Россия

Малькевич предложил убрать возрастную маркировку для СМИ

Малькевич предложил убрать возрастную маркировку для СМИ

Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич в четверг, 3 октября, предложил ослабить требования закона «О СМИ» к редакциям. По его словам, необходимо совсем убрать возрастную маркировку.

«Все эти «+18» никого не оберегают — наоборот, служат рекламой чего-то запретного», — считает член ОП РФ.

Также СМИ же за ошибки с маркировкой нещадно штрафуют, продолжил Александр Малькевич и призвал прекратить работать в режиме «палочной системы» и отчетности «для галочки». Сейчас существуют реально несущие опасность участки, которые требуют повышенного внимания. Необходимо больше говорить об угрозах в интернете.

Александр Малькевич считает правильным оставить доставку «обязательного экземпляра» в Информационное телеграфное агентство РФ и в Российскую государственную библиотеку только в электронном виде. Идею поддержал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сми #общество #оп рф #малькевич

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