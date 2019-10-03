Власти Британии смягчили антироссийские санкции из-за миссии «ЭкзоМарс-2020»

Власти Британии смягчили антироссийские санкции из-за покупки топлива для миссии «ЭкзоМарс-2020». Документ об этом появился на сайте правовой информации Великобритании.

Как отмечается в документе, вносятся поправки в закон «Об экспорте (санкции в отношении России, Крыма и Севастополя)». Правки касаются раздела о товарах и технологиях, входящих в военный список стран Евросоюза.

Таким образом, Великобритания допускает поставки топлива для заправки ряда спутников или для проведения полетов и испытаний в рамках совместной миссии по исследованию Марса. Два года назад аналогично ЕС вывел из-под санкций ракетное топливо для тех же целей.

Совместная программа Европейского космического агентства и Роскосмоса «ЭкзоМарс-2020» направлена на исследование Красной планеты. Ожидается, что миссия стартует летом будущего года.