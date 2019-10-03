Современная история Китая — череда достижений научных и экономических, а в РФ радуются за республику, сообщила в четверг, 3 октября, официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.

«1 октября исполнилось 70 лет с момента образования КНР, поэтому поздравляем китайских друзей с этой датой», — сказала она.

Мария Захарова получила много просьб от китайских коллег, чтобы поздравления прозвучали на китайском языке, поэтому еще раз поздравила Пекин с 70-летием КНР по-китайски.