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16:00   3 Октября 2019
Общество

Захарова по-китайски поздравила КНР с 70-летием

Захарова по-китайски поздравила КНР с 70-летием

Современная история Китая — череда достижений научных и экономических, а в РФ радуются за республику, сообщила в четверг, 3 октября, официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.

«1 октября исполнилось 70 лет с момента образования КНР, поэтому поздравляем китайских друзей с этой датой», — сказала она.

Мария Захарова получила много просьб от китайских коллег, чтобы поздравления прозвучали на китайском языке, поэтому еще раз поздравила Пекин с 70-летием КНР по-китайски.

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Автор: Анатолий Кубарев
#захарова #китай #мид рф #общество

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