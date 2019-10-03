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15:58   3 Октября 2019
Весь мир

Реакцию президента Финляндии на прикосновение Трампа высмеяли в интернете

Реакцию президента Финляндии на прикосновение Трампа высмеяли в интернете

Реакцию президента Финляндии Саули Ниинисте на прикосновение американского лидера Дональда Трампа высмеяли в интернете. Видеозапись инцидента опубликована в Twitter. 

На кадрах видно, как Дональд Трамп говорит, что Финляндия является счастливой страной, а затем шлепает финского лидера по колену. В ответ политик отмахивается от Трампа ладонью. В сети шутят, что американский лидер показывает исключительное воспитание и манеры. Кто-то пишет, что президент Финляндии — недотрога. 

Один из пользователей интересуется, как на финском языке будет слово «харассмент». Кто-то добавляет, что Трамп не заморачивается, если дело касается соблюдения делового этикета на важной встрече. 

Во время официального визита в Великобританию Трамп также показал незнание дипломатического этикета, дотронувшись до спины королевы Елизаветы. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #финляндия #политика #трамп #весь мир

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