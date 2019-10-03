Лавров 10 октября поучаствует в заседании МИД СНГ в Ашхабаде

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поучаствует в заседании МИД СНГ в Ашхабаде, сообщила в четверг, 3 октября, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.

По ее словам, министры иностранных дел Содружества независимых государств обсудят перспективы сотрудничества в формате СНГ, особое внимание уделят активизации партнерства по уровню МИД стран. Рассмотренные по итогам заседания документы представят на утверждение президентов в Ашхабаде.