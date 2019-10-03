Мама пациентки онкоцентра Блохина заявила, что готова молиться на врачей

Конфликт между врачами и руководством НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина заметили родители маленьких пациентов. Одна из матерей рассказала, что видела врачей со слезами на глазах, сообщает в четверг телеканал «360».

По словам собеседницы, она несколько раз видела плачущих женщин-врачей. Родителей шокирует происходящее, призналась она. Ведь врачи помогают их детям, и они готовы на них молиться.

В беседе с корреспондентом телеканала женщина сообщила, что находится в больнице вместе с двухлетним ребенком с середины мая. Она отметила, что сначала все шло хорошо, медики сразу приняли девочку. Однако в какой-то момент все начали понимать, что происходят перемены.

«В плане того, что начали сотрудники ходить на конференции всевозможные. <…> Стала замечать, что после конференций врачи в таком состоянии, как сказать, выведенные из себя, немного в нервозном состоянии», — отметила женщина.

По словам женщины, врачи выходили с конференций с трясущимися руками и губами. На глаза виднелись слезы, но они старались этого не показывать. Она также поделилась опасением, что лечащего врача ее дочери могут уволить, потому что он окажется кому-то неугодным.

Собеседница отметила, что в центре ощущается нехватка специалистов. Лечащий врач ее ребенка в отпуске, но она ждет его возвращения и боится возможных последствий. Мать маленькой пациентки рассказала, что врач знает ее ребенка, ведь он видел девочку до и после лечения. Она подчеркнула, что у дочки сложный диагноз, в котором мало кто разбирается.

«Наверное, нужно будет двигаться куда-то за границу», — предположила она.

Ранее сотрудники онкоцентра Блохина записали видеообращение с жалобой на новое руководство медучреждения. Про их словам, им снизили зарплаты, ужесточили условия работы, началась травля. Врачи пригрозили уволиться всем составом. Четыре заявления на увольнение уже подписаны. В Минздраве претензии сотрудников назвали необоснованными. Но тем не менее, создана комиссия для разбирательства в ситуации.