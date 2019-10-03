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15:51   3 Октября 2019
Россия

Минобороны РФ получило партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

Минобороны РФ получило партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

Российское оборонное ведомство получило новые истребители-бомбардировщики Су-34. Их поставил Новосибирский авиационный завод имени Чкалова (входит в ОАК). Самолеты отдадут в распоряжение авиаполка в Челябинской области.

Глава ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь отметил, что  выполнение обязательств перед Минобороны РФ является важнейший задачей для корпорации. 

«Серийное производство и поставки новейших авиационных комплексов – это не только наш вклад в укрепление ВКС РФ, но и обеспечение загрузки высокотехнологичных предприятий корпорации», — подчеркнул он.

Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей. Он может выполнять боевые задачи в любое время суток, а также в любые погодные условия.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #минобороны #су-34 #оак

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