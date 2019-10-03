Netflix не платит налоги в Италии

Миланские прокуроры открыли следственное дело по подозрению в том, что американская развлекательная компания Netflix, которая поставляет фильмы и сериалы на основе потокового мультимедиа, не платит налоги в Италии, сообщила в четверг, 3 октября, газета Corriere della Sera.

Ранее судебно-следственные органы Милана уже расследовали подобные дел в отношении Apple, Google, Facebook и Amazon​​​. В итоге итальянская государственная казна пополнилась на 5,6 миллиарда евро, которые выплатили компании в виде санкций и налогов.

В случае Netflix речь идет о компании, которая не располагает в Италии филиалом или сотрудниками, хотя имеет 1,4 миллиона подписчиков. Поэтому, согласно нормам итальянского законодательства, в отношении американской компании нельзя выдвинуть обвинение в создании «стабильной организации», которая уклоняется от уплаты налогов. Следственное дело миланской прокуратуры — беспрецедентное.