Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня» стало обладателем двух наград конкурса «МедиаТЭК». В нем участвовали представители СМИ из 54 регионов России.

Так, награды достались ФБА «Экономика сегодня» в номинациях «Государственная политика в области регулирования и развития ТЭК в России среди федеральных СМИ» и «ТЭК России за рубежом среди федеральных СМИ». Редакция получила дипломы и «лампочки» — символы конкурса и знаки отличия СМИ в сфере популяризации достижений отрасли энергетики России.

«Сегодня медиа не только освещают события, но и актуализируют острые вопросы, что позволяет эффективнее отвечать на вызовы современного мира», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на форуме «Российская энергетическая неделя».

На «МедиаТЭК-2019» поступило 443 работы. К слову, ФБА «Экономика сегодня» становится призером конкурса не впервые: в течение двух предыдущих лет редакция также была в числе победителей.

«Политика сегодня» и ФБА «Экономика сегодня» входят в медиагруппу «Патриот», целью которой является максимальное распространение информации о происходящих в России событиях для создания благоприятного информационного пространства, направленного на развитие страны.