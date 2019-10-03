Голландские парламентарии больше не верят в невиновность Украины в крушении MH17

Скандал, связанный с расследованием по делу о катастрофе малайзийского Boeing-777 на территории Донбасса в 2014 году, набирает обороты в Нидерландах. В ходе первого заседания в этом месяце депутат от Партии Свободы Раймон де Роон предложил рассмотреть вопрос о привлечении украинского правительства к ответственности за трагедию с пассажирским лайнером.

«Учитывая позицию Совета безопасности Нидерландов и учитывая, что имелись все основания, а также возможность для Украины закрыть воздушное пространство над Восточной Украиной для пассажирских рейсов до момента, когда был сбит рейс MH17, прошу привлечь правительство Украины к государственной ответственности», — заявил де Роон.

«Политнавигатор» писал о том, что нидерландские парламентарии призывали правительство применить все возможности для «полного расследования фактов» в отношении Киева. Депутат парламента Михель ван Ниспен заявил об отсутствии полной ясности о роли Украины в трагедии, ведь эта страна должна была закрыть воздушное пространство. Также он настаивает на дополнительном расследовании авиакатастрофы, чтобы добиться истины и справедливости в данном вопросе.

Инициативу де Роона поддержали также депутаты от Партии христианских демократов (CDA) и Социалистической партии (SP), Народной партии за свободу и демократию, Христианского Союза при поддержке других политических сил.

К примеру, христианский демократ Крис ван Дам выразил опасения, что со временем некоторые данные могут быть утеряны.

«Заслушав обсуждение, Палата отметила, что Совет по безопасности полетов Нидерландов рекомендовал авиационной организации ИКАО ООН играть более активную роль в повышении безопасности полетов над зонами конфликта; считает, что нынешняя практика, в которой решения оставляются за отдельными странами и авиакомпаниями, является слишком опасной и необязательной», — подчеркивают в парламенте Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов в 2015 году уже выносил постановление о том, что Украина должна была закрыть воздушное пространство. В таком случае рейс MH17 выбрал бы другой маршрут до Куала-Лумпура, и самолет бы не сбили.

Напомним, 7 сентября РФ и Украина обменялись гражданами. В числе освобожденных Киевом россиян находился Владимир Цемах, которому западные СМИ приписывают главную роль в международном процессе по делу сбитого пассажирского авиалайнера.

Перед обменом министр иностранных дел Стеф Блок и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте напрямую призывали украинские власти не выдавать Цемаха России. Когда это произошло, голландская сторона призывала РФ арестовать и выдать его. Глава нидерландского МИД уверен, что Россия обязана сделать это на основании резолюции Совбеза ООН.

При этом обмен Цемаха заставил местные медиа и политиков пересмотреть невиновность украинской стороны. В интервью изданию BNR Блок и вовсе назвал новость об обмене «холодным душем». Также он заявил, что не имел контактов российским коллегой Сергеем Лавровым после обмена пленными, чем удивил многих местных политиков.

Члены палаты полагали, что Нидерланды обращались к России по этому вопросу, но, как выяснилось, никакого общения на должном уровне не было. Блок не звонил в Москву и даже не обсуждал тему с Лавровым на полях ООН в Нью-Йорке на прошлой неделе.

Такая небрежность в расследовании и слепое доверие Украине, постоянно заявляющей о неких «неоспоримых доказательствах» вины России и «важных свидетелях», приведшие к ухудшению отношений с Москвой и серьезному недоверию со стороны собственных граждан, могут повлечь негативные последствия и для премьера и для главы МИД Голландии.

Boeing-777, который выполнял рейс МН17 Амстердам—Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года. На борту лайнера на момент трагедии находились 298 человек, никто из них не выжил. Расследованием инцидента занималась международная Специальная следственная группа, в которую РФ не пригласили. Она же почти сразу безосновательно обвинила в произошедшем Россию.

МИД России отметил, что авиакатастрофу используют как инструмент для бесчестной политической игры. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад при этом заявлял о серьезных сомнениях в аргументации для обвинения российской стороны в причастности к трагедии с Boeing.

ФАН направило запрос членам парламента Нидерландов в отношении роли Украины в крушении самолета. Агентство отмечает, что рассчитывает на объективный ответ.