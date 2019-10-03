Власти Кабардино-Балкарии в ближайшие три года построят 29 детских садов

Власти Кабардино-Балкарии планируют в ближайшие три года построить 29 детских садов, в которые смогут пойти две тысячи детей. Об этом сообщил избранный глава республики Казбек Коков.

В четверг, 3 октября, парламент Кабардино-Балкарии избрал Кокова главой региона на пятилетний срок.

Коков добавил, что также в республике создают новые объекты общего среднего и дополнительного образования. Он подчеркнул, что современное и качественное образование должно быть доступно для любого ребенка. Дети должны учиться в одинаковых условиях. К концу года в Нальчике сдадут школу на 1200 мест.

Также Коков призвал разработать систему по развитию и выявлению способностей конкурентных преимуществ подрастающего поколения. По его мысли, важную роль в этом вопросе играет грамотная профориентация.