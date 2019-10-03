Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лавров 10 октября поучаствует в заседании МИД СНГ в Ашхабаде

Лавров 10 октября поучаствует в заседании МИД СНГ в Ашхабаде

ФБА «Экономика сегодня» стало обладателем двух наград конкурса «МедиаТЭК»

ФБА «Экономика сегодня» стало обладателем двух наград конкурса «МедиаТЭК»

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина

 Порошенко вновь прогулял допрос в Госбюро расследований Украины

Порошенко вновь прогулял допрос в Госбюро расследований Украины
Netflix не платит налоги в Италии

Netflix не платит налоги в Италии

Министр нефти Венесуэлы связал падение добычи с атаками на энергообъекты

Министр нефти Венесуэлы связал падение добычи с атаками на энергообъекты
Лавров 10 октября поучаствует в заседании МИД СНГ в Ашхабаде

Лавров 10 октября поучаствует в заседании МИД СНГ в Ашхабаде

ФБА «Экономика сегодня» стало обладателем двух наград конкурса «МедиаТЭК»

ФБА «Экономика сегодня» стало обладателем двух наград конкурса «МедиаТЭК»

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина

 Порошенко вновь прогулял допрос в Госбюро расследований Украины

Порошенко вновь прогулял допрос в Госбюро расследований Украины
Netflix не платит налоги в Италии

Netflix не платит налоги в Италии

Министр нефти Венесуэлы связал падение добычи с атаками на энергообъекты

Министр нефти Венесуэлы связал падение добычи с атаками на энергообъекты
15:18   3 Октября 2019
Россия

Власти Кабардино-Балкарии в ближайшие три года построят 29 детских садов

Власти Кабардино-Балкарии в ближайшие три года построят 29 детских садов

Власти Кабардино-Балкарии планируют в ближайшие три года построить 29 детских садов, в которые смогут пойти две тысячи детей. Об этом сообщил избранный глава республики Казбек Коков.

В четверг, 3 октября, парламент Кабардино-Балкарии избрал Кокова главой региона на пятилетний срок.

Коков добавил, что также в республике создают новые объекты общего среднего и дополнительного образования. Он подчеркнул, что современное и качественное образование должно быть доступно для любого ребенка. Дети должны учиться в одинаковых условиях. К концу года в Нальчике сдадут школу на 1200 мест.

Также Коков призвал разработать систему по развитию и выявлению способностей конкурентных преимуществ подрастающего поколения. По его мысли, важную роль в этом вопросе играет грамотная профориентация.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#кабардино-балкария #образование #детские сады #коков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...