Президент России Владимир Путин подписал указ о важных кадровых перестановках в СК, МВД, МЧС и ФСИН. Документ появился на портале правовой информации в четверг, 3 октября.

Так, в Забайкальском крае и Севастополе сменились начальники ГУ МЧС, в Пермском крае - новый руководитель ФСИН, а в Астраханской области - начальник УМВД. Кроме того, утверждены новые руководители в СУ СК по Тверской, Смоленской и Курганской областей и СУ СК по ХМАО — Югре.

Ранее Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности директора ФСИН РФ Геннадия Корниенко.