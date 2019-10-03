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ФБА «Экономика сегодня» стало обладателем двух наград конкурса «МедиаТЭК»

ФБА «Экономика сегодня» стало обладателем двух наград конкурса «МедиаТЭК»

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина

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14:57   3 Октября 2019
Россия

Путин подписал указ о важных кадровых перестановках в СК, МВД, МЧС и ФСИН

Путин подписал указ о важных кадровых перестановках в СК, МВД, МЧС и ФСИН

Президент России Владимир Путин подписал указ о важных кадровых перестановках в СК, МВД, МЧС и ФСИН. Документ появился на портале правовой информации в четверг, 3 октября. 

Так, в Забайкальском крае и Севастополе сменились начальники ГУ МЧС, в Пермском крае - новый руководитель ФСИН, а в Астраханской области - начальник УМВД. Кроме того, утверждены новые руководители в СУ СК по Тверской, Смоленской и Курганской областей и СУ СК по ХМАО — Югре.

Ранее Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности директора ФСИН РФ Геннадия Корниенко.

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Автор: Ольга Воскресенская
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