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Министр нефти Венесуэлы связал падение добычи с атаками на энергообъекты

Министр нефти Венесуэлы связал падение добычи с атаками на энергообъекты
14:58   3 Октября 2019
Весь мир

Министр нефти Венесуэлы связал падение добычи с атаками на энергообъекты

Министр нефти Венесуэлы связал падение добычи с атаками на энергообъекты

Добыча нефти в Венесуэле, обладающей самыми большими нефтяными запасами в мире, снизилась менее чем до одного миллиона баррелей в сутки, в том числе по причине атак на энергетические объекты страны. Об этом министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо заявил на Российской энергетической неделе в четверг, 3 октября.

«У нас были нападения на энергетическую инфраструктуру страны, чтобы повредить добычу нефти. Наша добыча, конечно, упала», — заметил он.

Глава ведомства также подчеркнул, что в правительстве разработали новый план по восстановлению добычи до одного миллиона баррелей в сутки. Кеведо напомнил, что в этом году в стране было четыре нападения на энергетическую инфраструктуру.

Министр нефти Венесуэлы связал падение добычи с атаками на энергообъекты

В Венесуэле зимой этого года начались митинги против президента страны Николаса Мадуро. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо на фоне политического кризиса незаконно провозгласил себя временным лидером страны. США и ряд других стран поддержали оппозиционера и принялись не за информационные атаки.

Вскоре западные СМИ опубликовали вброс о «золоте Николаса Мадуро», которое якобы было вывезено из Венесуэлы на самолетах российских авиакомпаний. Также западная пресса пыталась растиражировать фейк про так называемую ЧВК «Вагнер», якобы отправленную в Каракас. Эти сообщения опровергли и в РФ и в Венесуэле, а вскоре авторы вборса признали недостоверность сведений.

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Автор: Алла Ларионова
#венесуэла #нефтедобыча

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