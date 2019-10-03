Рогозина не впечатлил проект корабля Starship Илона Маска

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что специалисты ведомства считают проект корабля Starship компании Space X малореализуемым. Об этом 3 октября сообщает ТАСС.

Ранее основатель компании Space X представил корабль Starship модификации Mk1. Глава компании — Илон Маск — заявил, что в корабль запустят на орбиту в течение полугода.

Журналист ТАСС задал Рогозину вопрос, смотрел ли он презентацию нового космического судна. Глава Роскосмоса ответил утвердительно и добавил, что проект его не впечатлил.

«Мы запросили мнение технических специалистов, они считают, что реализуемо из того, что было сказано, процентов 20. Все остальное — это обычный шум, белый шум, который сопровождает такого рода проекты, который тоже нужен для привлечения инвесторов», — сказал он.

Илон Маск показал прототип корабля, способный перевозить груз и космонавтов на Марс и Луну, 29 сентября. В ходе презентации глава SpaceX заявил, что длина космического корабля составляет 50 метров, а масса — около 120 тонн. По его словам, корабль сможет перевозить до 100 человек, поэтому его можно использовать для колонизации Марса и Луны.