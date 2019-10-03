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15:01   3 Октября 2019
Россия

Рогозина не впечатлил проект корабля Starship Илона Маска

Рогозина не впечатлил проект корабля Starship Илона Маска

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что специалисты ведомства считают проект корабля Starship компании Space X малореализуемым. Об этом 3 октября сообщает ТАСС. 

Ранее основатель компании Space X представил корабль Starship модификации Mk1. Глава компании — Илон Маск — заявил, что в корабль запустят на орбиту в течение полугода.

Журналист ТАСС задал Рогозину вопрос, смотрел ли он презентацию нового космического судна. Глава Роскосмоса ответил утвердительно и добавил, что проект его не впечатлил.

«Мы запросили мнение технических специалистов, они считают, что реализуемо из того, что было сказано, процентов 20. Все остальное — это обычный шум, белый шум, который сопровождает такого рода проекты, который тоже нужен для привлечения инвесторов», — сказал он. 

Илон Маск показал прототип корабля, способный перевозить груз и космонавтов на Марс и Луну, 29 сентября. В ходе презентации глава SpaceX заявил, что длина космического корабля составляет 50 метров, а масса — около 120 тонн. По его словам, корабль сможет перевозить до 100 человек, поэтому его можно использовать для колонизации Марса и Луны. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #илон маск #роскомос

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