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14:37   3 Октября 2019
Россия

Медведев прилетел на Кубу для переговоров с президентом республики

Медведев прилетел на Кубу для переговоров с президентом республики

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прилетел на Кубу для переговоров с президентом республики Мигелем Диас-Канелем. Самолет с российским политиком на борту приземлился в Гаване. 

В ходе своего визита на Кубу Медведев подпишет ряд двусторонних соглашений между Москвой и Гаваной. Кроме того, в ходе переговоров с лидером республики стороны обсудят сотрудничество двух стран в сферах экономики, энергетики, инвестиций, транспорта, культуры и торговли. По итогам встречи также будет подписано несколько коммерческих договоров. 

В сообщениях о визите Медведева на Кубу отмечается, что укрепление партнерства двух стран относится к одному из основных приоритетов РФ в регионе Латинской Америки. Российский премьер также поучаствует на Кубе в запуске горизонтальной скважины компанией «Зарубежнефть».

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #медведев #политика #куба #гавана

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