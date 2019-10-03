Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прилетел на Кубу для переговоров с президентом республики Мигелем Диас-Канелем. Самолет с российским политиком на борту приземлился в Гаване.

В ходе своего визита на Кубу Медведев подпишет ряд двусторонних соглашений между Москвой и Гаваной. Кроме того, в ходе переговоров с лидером республики стороны обсудят сотрудничество двух стран в сферах экономики, энергетики, инвестиций, транспорта, культуры и торговли. По итогам встречи также будет подписано несколько коммерческих договоров.

В сообщениях о визите Медведева на Кубу отмечается, что укрепление партнерства двух стран относится к одному из основных приоритетов РФ в регионе Латинской Америки. Российский премьер также поучаствует на Кубе в запуске горизонтальной скважины компанией «Зарубежнефть».