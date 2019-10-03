Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина

Офис президента Украины должен опубликовать полные стенограммы телефонных переговоров главы государства Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.

С таким требованием в четверг выступил депутат Верховной рады Украины, член фракции «Европейская солидарность» Андрей Гончаренко, слова которого приводит РИА Новости.

«В связи с тем, что Украина подписала так называемую формулу Штайнмайера, обратился к главе офиса президента Андрею Богдану с просьбой предоставить стенограммы телефонных переговоров Путина и Зеленского», - заявил Гончаренко, в частности.

По словам депутата, он надеется, что, прочитав расшифровку телефонной беседы российского и украинского президентов, сможет понять, имело ли место давление Москвы на решение Киева по подписанию «формулы Штайнмайера» в ходе заседания контактной группы по Донбассу в Минске 1 октября.

«Формула Штайнмайера» определяет порядок приведения в действие закона об особом статусе Донбасса. Ранее ряд украинских политиков, в том числе экс-президент страны Петр Порошенко, бывший премьер-министр Юлия Тимошенко и другие, раскритиковали принятие «формулы Штайнмайера», заявив, что это шаг к капитуляции и угроза территориальной целостности страны.