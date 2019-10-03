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14:40   3 Октября 2019
Россия

Лавров посоветовал Западу не играть в геополитические игры с нулевой суммой

Лавров посоветовал Западу не играть в геополитические игры с нулевой суммой

Западу стоит прекратить играть в геополитические игры, делить регионы на сферы влияния и начать вести политику по всеобщим правилам межгосударственного общения. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью арабоязычным СМИ, которое появилось 3 октября, в четверг на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По словам министра, в рамках развернутой против РФ масштабной информационной кампании Москву обвиняют во всех грехах, в том числе устроить раскол в ЕС.

«Это не соответствует действительности. Мы такими категориями не мыслим», — добавил он.

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Автор: Алла Ларионова
#лавров #запад #мид рф

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