Западу стоит прекратить играть в геополитические игры, делить регионы на сферы влияния и начать вести политику по всеобщим правилам межгосударственного общения. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью арабоязычным СМИ, которое появилось 3 октября, в четверг на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По словам министра, в рамках развернутой против РФ масштабной информационной кампании Москву обвиняют во всех грехах, в том числе устроить раскол в ЕС.