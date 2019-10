Оппозиция не поддержала предложения Джонсона по Brexit

Парламентская оппозиция не поддержала предложения британского премьера Бориса Джонсона по Brexit, заявил в четверг, 3 октября, лидер лейбористов Джереми Корбин. Ранее премьер-министр Великобритании предложил Европейскому союзу отказаться от упоминания особого таможенно-пограничного режима на границе с Ирландией в тексте соглашения о Brexit.

Борис Джонсон предложил регулировать торгово-экономические связи не только соглашением о свободной торговле, которое заключат до 2020 года, но и схемой, фактически вводящей облегченный таможенный режим на ирландской границе​​​. При этом на Северную Ирландию в течение переходного периода в четыре года подействуют европейские регулирующие нормы. После властям региона дадут две возможности — вернуться в таможенную зону Великобритании или продлить переходный период.

По словам Корбина, сделка — переформулированная версия прежнего отвергнутого парламентом соглашения. Предложения Бориса Джонсона ставят под угрозу договоренности с Северной Ирландией и ведут к «сделке по выходу Великобритании из Европейского союза в стиле американского лидера Дональда Трампа» (Trump deal Brexit).

Лидер лейбористов подчеркнул, что предложения британского премьера поставят под угрозу права работающих граждан, нормы регулирования и стандарты.

Even without promising anything, Boris Johnson still struggles with the truth. https://t.co/Htkp1dLcQC