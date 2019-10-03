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14:41   3 Октября 2019
Россия

Путин обсудил с Алиевым торгово-экономические отношения Москвы и Баку

Путин обсудил с Алиевым торгово-экономические отношения Москвы и Баку

Глава государства Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в четверг, 3 октября. Стороны обсудили торгово-экономические отношения двух стран.

«Несмотря на то, что была пауза в наших личных контактах, отношения между нашими странами продолжали развиваться и развиваются успешно. Укрепляются торгово-экономические связи, товарооборот составил в прошлом году 2,5 миллиарда долларов», — отметил Путин. 

По мнению российского лидера, в этой сфере у стран хорошие перспективы. Россия готова сделать все необходимое, чтобы масштабные совместные проекты были реализованы.

Алиев в свою очередь поблагодарил Путина за встречу. Он подчеркнул, что российско-азербайджанские отношения - это отношения стратегического партнерства. Он также оценил позитивную динамику в сфере экономики. 

«Для нас Россия — важнейший партнер, друг, добрый сосед. Мы дорожим этими отношениями», — подытожил президент Азербайджана.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #политика #азербайджан #алиев

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