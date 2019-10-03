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14:30   3 Октября 2019
Россия

Двое школьников из Саранска пытались сбежать в Чернобыль после просмотра сериала о нем

Двое школьников из Саранска пытались сбежать в Чернобыль после просмотра сериала о нем

Двое девятилетних школьников посмотрели сериал «Чернобыль» и решили туда сбежать тайком от родителей. Полиция быстро нашла беглецов. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба управления МВД по Мордовии. 

В среду вечером в дежурную часть отдела полиции в Саранске поступило сообщение о пропаже двух мальчиков. Позже было установлено, что третьеклассники пришли из школы домой, затем переоделись и ушли. Один из мальчиков оставил записку, в которой предупредил родителей, что уезжает. 

Отмечается, что для поиска школьников был задействован весь личный состав управления внутренних дел Саранска. 

«К счастью, родители дали очень четкое описание того, во что были одеты ребята. В результате уже через полтора часа их обнаружили в центре города», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Мальчики взяли с собой рюкзаки, в которые упаковали одежду и спички. Ребята воспитывались в благополучных семьях, ранее из дома никогда не убегали. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #происшествие #общество #чернобыль #бегство #саранск

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