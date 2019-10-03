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Сохранение присутствия США в Сирии вызывает вопросы, считает Лавров

Сохранение присутствия США в Сирии вызывает вопросы, считает Лавров

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14:09   3 Октября 2019
Весь мир

Сохранение присутствия США в Сирии вызывает вопросы, считает Лавров

Сохранение присутствия США в Сирии вызывает вопросы, считает Лавров

Сохранение присутствия США в Сирии вызывает вопросы, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам российского министра, Москва рассчитывает на то, что американский президент выведет войска США из САР.

«Иран находится в Сирии по просьбе Дамаска. В отличие, например, от США», — говорит глава МИД России Сергей Лавров.

По мнению главы министерства иностранных дел России, единственным официальным основанием для присутствия других стран в Сирии могут быть лишь приглашения Дамаска или резолюция Совбеза ООН. Но у США таких приглашений нет, отмечает Сергей Лавров. Он также отметил антисирийские силовые акции со стороны Соединенных Штатов. По мнению Лаврова, присутствие США вызывает вопросы еще и потому, что основные силы террористов разгромлены, а значит, что делать им там фактически нечего. 

Сергей Лавров считает, что США могут быть заинтересованы в том, чтобы территориальная целостность САР не была восстановлена, что противоречит резолюции Совета безопасности ООН. Глава МИД РФ напомнил, что в конце минувшего года Трамп пообещал вывести войска США из Сирии, но этого до сих пор не сделано. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #сирия #лавров #политика #мид рф #весь мир

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