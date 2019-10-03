Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поручил ввести ответственность для чиновников за непредоставление информации по ЧС

Путин поручил ввести ответственность для чиновников за непредоставление информации по ЧС

 Минфин РФ закупит иностранную валюту на 212,7 миллионов рублей

Минфин РФ закупит иностранную валюту на 212,7 миллионов рублей
Порошенко вновь прогулял допрос в Госбюро расследований Украины

Порошенко вновь прогулял допрос в Госбюро расследований Украины

 Нацбанк Украины распродает валюту, чтобы поддержать гривну

Нацбанк Украины распродает валюту, чтобы поддержать гривну
Сохранение присутствия США в Сирии вызывает вопросы, считает Лавров

Сохранение присутствия США в Сирии вызывает вопросы, считает Лавров

 Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам служить в армии

Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам служить в армии
Путин поручил ввести ответственность для чиновников за непредоставление информации по ЧС

Путин поручил ввести ответственность для чиновников за непредоставление информации по ЧС

 Минфин РФ закупит иностранную валюту на 212,7 миллионов рублей

Минфин РФ закупит иностранную валюту на 212,7 миллионов рублей
Порошенко вновь прогулял допрос в Госбюро расследований Украины

Порошенко вновь прогулял допрос в Госбюро расследований Украины

 Нацбанк Украины распродает валюту, чтобы поддержать гривну

Нацбанк Украины распродает валюту, чтобы поддержать гривну
Сохранение присутствия США в Сирии вызывает вопросы, считает Лавров

Сохранение присутствия США в Сирии вызывает вопросы, считает Лавров

 Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам служить в армии

Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам служить в армии
14:01   3 Октября 2019
Россия

Минфин РФ закупит иностранную валюту на 212,7 миллионов рублей

Минфин РФ закупит иностранную валюту на 212,7 миллионов рублей

Министерство финансов России направит на закупку валюты с 7 октября по 7 ноября 212,7 миллиардов рублей. Эти средства являются дополнительной прибылью от нефти. Соответствующая информация появилась в четверг, 3 октября, на сайте ведомства.

Ежедневно на покупку зарубежной валюты в министерстве рассчитывают направлять 9,2 миллиарда руб. Также Минфин прогнозирует, что в октябре дополнительные доходы от нефти составят 204,5 млрд руб.

Месяцем ранее, с 6 сентября по 4 октября 2019 года на закупки инотранной валюты ведомство направило 187,1 миллиарда рублей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#минфин рф #закупка валюты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...