Минфин РФ закупит иностранную валюту на 212,7 миллионов рублей

Министерство финансов России направит на закупку валюты с 7 октября по 7 ноября 212,7 миллиардов рублей. Эти средства являются дополнительной прибылью от нефти. Соответствующая информация появилась в четверг, 3 октября, на сайте ведомства.

Ежедневно на покупку зарубежной валюты в министерстве рассчитывают направлять 9,2 миллиарда руб. Также Минфин прогнозирует, что в октябре дополнительные доходы от нефти составят 204,5 млрд руб.

Месяцем ранее, с 6 сентября по 4 октября 2019 года на закупки инотранной валюты ведомство направило 187,1 миллиарда рублей.