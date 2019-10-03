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14:20   3 Октября 2019
Россия

Житель Нижнего Новгорода обстрелял из ружья стоявшие во дворе машины

Житель Нижнего Новгорода обстрелял из ружья стоявшие во дворе машины

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь из охотничьего ружья по автомобилям, припаркованным во дворе жилого дома на улице Академика Сахарова, в Приокском районе Нижнего Новгорода.

Инцидент произошел в среду вечером. Очевидцы опубликовали фотографии машин со следами стрельбы в новостной группе в социальной сети «ВКонтакте».

При этом в Главном управлении МВД по Нижегородской области журналистам рассказали, что в полицию обратились двое автолюбителей, чьи машины были повреждены в результате стрельбы.

«Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что повреждения автомобили получили в результате выстрелов, производившихся из окна одного из домов», - добавили в ведомстве.

Также отмечается, что полицейские установили, кем и откуда ведется стрельба, после чего задержали соседа потерпевших. Который находился в состоянии алкогольного опьянения. У мужчины при задержании было изъято ружье, гильзы и патроны. Разрешение на оружие имелось. В настоящее время правоохранители решают вопрос о заключении задержанного под стражу.

 

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Автор: Александр Люблинский
#россия #происшествия #стрельба #чп #нижний новгород #общество #автомобили

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