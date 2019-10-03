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14:05   3 Октября 2019
Россия

Путин поручил ввести ответственность для чиновников за непредоставление информации по ЧС

Путин поручил ввести ответственность для чиновников за непредоставление информации по ЧС

Российский лидер Владимир Путин поручил ввести ответственность для чиновников за несвоевременное предоставление информации по ЧС. Такой пункт содержится в поручении главы государства по итогам совещания о ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке, которое прошло 17 сентября. Документ опубликован в четверг на сайте Кремля. 

«Правительству РФ совместно с МЧС России обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих ответственность должностных лиц и организаций за непредоставление или несвоевременное предоставление исчерпывающей информации для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — сказано в поручении главы государства. 

Срок исполнения поручения — 1 марта 2020 года. Отдельно отмечается, что к указанному сроку должны быть внесены поправки, которые предусматривают постоянный доступ МЧС к информационным массивам и ресурсам в рамках единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС на безвозмездной основе.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество

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