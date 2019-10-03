Путин поручил ввести ответственность для чиновников за непредоставление информации по ЧС

Российский лидер Владимир Путин поручил ввести ответственность для чиновников за несвоевременное предоставление информации по ЧС. Такой пункт содержится в поручении главы государства по итогам совещания о ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке, которое прошло 17 сентября. Документ опубликован в четверг на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с МЧС России обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих ответственность должностных лиц и организаций за непредоставление или несвоевременное предоставление исчерпывающей информации для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — сказано в поручении главы государства.

Срок исполнения поручения — 1 марта 2020 года. Отдельно отмечается, что к указанному сроку должны быть внесены поправки, которые предусматривают постоянный доступ МЧС к информационным массивам и ресурсам в рамках единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС на безвозмездной основе.