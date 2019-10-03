Директора ФСИН освободили от должности

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 3 октября, подписал указ об освобождении от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ Геннадия Корниенко. Документ обнародовали на портале правовой информации.

Возглавившего ФСИН в 2012-м году Геннадия Корниенко, которому исполнилось 65 лет, уволили в связи с достижением предельного возраста нахождения на государственной службе. С сентября 2019 года пенитенциарную службу может возглавлять гражданское лицо.