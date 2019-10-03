Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поручил ввести ответственность для чиновников за непредоставление информации по ЧС

Путин поручил ввести ответственность для чиновников за непредоставление информации по ЧС

 Минфин РФ закупит иностранную валюту на 212,7 миллионов рублей

Минфин РФ закупит иностранную валюту на 212,7 миллионов рублей
Порошенко вновь прогулял допрос в Госбюро расследований Украины

Порошенко вновь прогулял допрос в Госбюро расследований Украины

 Нацбанк Украины распродает валюту, чтобы поддержать гривну

Нацбанк Украины распродает валюту, чтобы поддержать гривну
Сохранение присутствия США в Сирии вызывает вопросы, считает Лавров

Сохранение присутствия США в Сирии вызывает вопросы, считает Лавров

 Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам служить в армии

Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам служить в армии
Путин поручил ввести ответственность для чиновников за непредоставление информации по ЧС

Путин поручил ввести ответственность для чиновников за непредоставление информации по ЧС

 Минфин РФ закупит иностранную валюту на 212,7 миллионов рублей

Минфин РФ закупит иностранную валюту на 212,7 миллионов рублей
Порошенко вновь прогулял допрос в Госбюро расследований Украины

Порошенко вновь прогулял допрос в Госбюро расследований Украины

 Нацбанк Украины распродает валюту, чтобы поддержать гривну

Нацбанк Украины распродает валюту, чтобы поддержать гривну
Сохранение присутствия США в Сирии вызывает вопросы, считает Лавров

Сохранение присутствия США в Сирии вызывает вопросы, считает Лавров

 Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам служить в армии

Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам служить в армии
13:46   3 Октября 2019
Россия

Директора ФСИН освободили от должности

Директора ФСИН освободили от должности

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 3 октября, подписал указ об освобождении от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ Геннадия Корниенко. Документ обнародовали на портале правовой информации.

Возглавившего ФСИН в 2012-м году Геннадия Корниенко, которому исполнилось 65 лет, уволили в связи с достижением предельного возраста нахождения на государственной службе. С сентября 2019 года пенитенциарную службу может возглавлять гражданское лицо.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#директор #общество #фсин #корниенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...