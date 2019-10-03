Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам служить в армии. Об этом пишет в четверг, 3 октября, саудовская газета «Аш-шарк аль-аусат».

Оборонное ведомство королевства уже начало принимать женщин в ряды вооруженных сил. Они могут стать как рядовыми солдатами, так и претендовать на офицерские должности в разных родах войск, включая военно-воздушные силы, флот, войска противовоздушной обороны, стратегических ракет.

В вооруженных силах Саудовской Аравии назвали это решение «шагом вперед в верном направлении», подчеркнув, что в саудовской армии «полно работы для женщин».

Наследный принц Мухаммед бен Сальман ранее разработал программу экономических преобразований «Видение-2030». В ней, в частности, пересматривается роль женщин в одном из самых консервативных государств. Программа стремится превратить прекрасный пол в одну из движущих сил для реформ в королевстве.