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13:45   3 Октября 2019
Россия

Минсельхоз не увидел причин для резкого скачка цен на продукты питания

Минсельхоз не увидел причин для резкого скачка цен на продукты питания

Российское министерство сельского хозяйства не видит причин для резкого скачка цен на продукты питания. В сообщении ведомства указывается, что объемы производства продуктов высоки, поэтому о большом росте цен говорить не стоит.

По данным министерства, в 2019 году российские аграрии произведут порядка шести с половиной миллионов тонн сахара, 15,2 миллиона тонн мяса птицы и скота, почти 50 миллиардов штук яиц. Кроме того, производство молока достигнет 31 миллиона тонн, что значительно выше данных о производстве за минувший год. 

«Минсельхоз не видит оснований для резкого роста цен на продукцию сельхозпроизводителей по основным группам товаров», — отмечается в сообщении министерства.

Ведомство отмечает, что с начала года индекс производства сельхозпродукции превысил 102 процента. Цены производителей на мясо птицы сейчас стабильны, а стоимость сахара упала на 35 процентов с начала текущего года. Это связывают с тем, что объемы производства сахара очень высоки. 

Ранее Россельхознадзор заявил, что в России нет причин для подорожания молочной продукции в связи с переходом на электронную ветеринарную сертификацию (ЭВС) животноводческой продукции.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #цены #минсельхоз

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