Минсельхоз не увидел причин для резкого скачка цен на продукты питания

Российское министерство сельского хозяйства не видит причин для резкого скачка цен на продукты питания. В сообщении ведомства указывается, что объемы производства продуктов высоки, поэтому о большом росте цен говорить не стоит.

По данным министерства, в 2019 году российские аграрии произведут порядка шести с половиной миллионов тонн сахара, 15,2 миллиона тонн мяса птицы и скота, почти 50 миллиардов штук яиц. Кроме того, производство молока достигнет 31 миллиона тонн, что значительно выше данных о производстве за минувший год.

«Минсельхоз не видит оснований для резкого роста цен на продукцию сельхозпроизводителей по основным группам товаров», — отмечается в сообщении министерства.

Ведомство отмечает, что с начала года индекс производства сельхозпродукции превысил 102 процента. Цены производителей на мясо птицы сейчас стабильны, а стоимость сахара упала на 35 процентов с начала текущего года. Это связывают с тем, что объемы производства сахара очень высоки.

Ранее Россельхознадзор заявил, что в России нет причин для подорожания молочной продукции в связи с переходом на электронную ветеринарную сертификацию (ЭВС) животноводческой продукции.