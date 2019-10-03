Глава администрации Ялты покинул пост

Городской совет Ялты в четверг, 3 октября, в ходе сессии принял отставку главы администрации города Алексея Челпанова, сообщившего, что переходит работать в Совет министров Крыма.

«Настало время вернуться обратно в Совет министров и продолжить работу уже в другой должности», — заявил он в ходе выступления перед депутатами после рассмотрения вопроса о его отставке.

Также Челпанов выразил уверенность в том, что новое руководство ялтинской администрации продолжит благоустраивать город. Также он пообещал со своей стороны всячески содействовать в этой работе.

Известно, что отставку Челпанова поддержали 24 из 27 депутатов. Врио руководителя Ялты станет его первый заместитель.