Google торопится похоронить Горбачева, а «Яндекс» — Навального

Поисковые сервисы Google и Яндекс конкурируют на российском рынке не первый год и обе в борьбе за аудиторию стали гораздо ближе к пользователю. Еще относительно недавно искать нужную информацию без знания специального языка запросов было затруднительно.

Сегодня все гораздо проще. Оба сервиса с помощью поисковых подсказок дружелюбно выдают все возможные варианты по ключевым словам и их сочетаниям. Считается, что подсказки формируются на основе наиболее актуальных запросов, однако принцип работы алгоритмов — коммерческая тайна за семью печатями.

Впрочем, корпорация из силиконовой долины больше не вызывает доверия у российских властей из-за попыток вмешательства в выборы, откровенной цензуры, а ряд политиков и вовсе считают Google инструментом идеологической войны Запада.

«Политика Сегодня» решила выяснить, как Google и Яндекс формируют виртуальную реальность для российского сегмента интернета и сравнить поисковые подсказки на примере политиков, активистов и ключевых органов власти РФ. Для минимизации погрешностей поиск производился в режиме инкогнито на только что установленном браузере.

Варианты продолжения запросов о политическом блогере Алексее Навальном в Google отличаются лаконичностью. Первые три ведут на Twitter, к новостям о нем и предлагают изучить биографию основателя ФБК. Алгоритму Яндекса, вероятно, известны трагические подробности покушения на блогера в альтернативной реальности, где тот был убит в подъезде своего дома. А часть аудитории российского сервиса, вероятно, задается вопросом: кто же такой Навальный и чем он занимается.

Одна из ближайших соратниц блогера, несостоявшийся кандидат в Мосгордуму из-за поддельных подписей, возмутительница спокойствия жителей Москвы Любовь Соболь в Google известна голодовкой. Активисткой, которую нередко сравнивают с Ксенией Собчак, а точнее ее телом, предположительно, интересуется гетеросексуальная мужская часть пользователей рунета.

Горячий сторонник Навального и Соболь, депутат петербургского заксобрания Максим Резник интересует пользователей обоих сервисов не как законотворец, а как любитель запрещенных веществ. Яндекс предлагает вспомнить неблаговидный эпизод из биографии избранника, когда тот раскуривал на балконе, что-то очень напоминающее неизменный атрибут рэпера Снуп Дога. Google более категоричен в подсказке и предлагает уточнить: не наркоман ли Максим Львович?

Другой знаменитый петербуржец Виталий Милонов известен не только борьбой с гей-пропагандой, но и как примерный семьянин, а также многодетный отец, как бы намекает Google. Его российский конкурент, помимо типичных запросов, предлагает выяснить, подвергался ли Милонов физическому насилию и, возможно, любимый цвет народного избранника.

Не менее яркую звезду на российском политическом небосклоне, отца либерал-демократической партии Владимира Жириновского Google знает, как политика Шредингера. Подсказки говорят, что он и жив и мертв одновременно. Оба сервиса предлагают вспомнить, каким был Жириновский в молодости, а Яндекс, в отличие от конкурента, что-то знает о сыне по фамилии Эйдельштейн.

Правительство РФ с точки зрения американской корпорации, вероятно, ностальгирует по временам интернет-технологии Dial-up, когда в сеть выходили через телефонную линию, а скорость скачивания позволяла посмотреть фото условной Любови Соболь только самым терпеливым. Кроме того, кабмин в Google не отличается сообразительностью. Яндекс уточняет, что замедлить интернет министры якобы решили в 625 раз, а вопрос падающих доходов граждан РФ не так-то прост.

В деятельности верхней палаты российского парламента Google прежде всего интересует международная повестка. Американский поисковик предлагает выяснить, чем насолили Совфеду поляки, а пользователи Яндекс не теряют надежду, что Украина станет частью РФ.

Деятельность Госдумы, вероятно, прежде всего интересует владельцев авто и киноманов из числа предпочитающих Google. Поисковику Яндекса известны более насущные проблемы, которые по силам решить народным избранникам.

Ныне живущего, но ушедшего на политический покой Михаила Горбачева Google бесцеремонно видит в гробу. Проверить кликом, жив ли первый и единственный президент СССР, можно только в последнем варианте. О том, что Горбачев жив, «Яндекс» предупреждает в третьей же строчке, впрочем уже в пятой не повторяется.

Легендарный 44-ый президент США Барак Обама, которого часто пытались поймать с поличным в парадных за неблаговидным делами жители российских многоэтажек, пользователям Яндекса запомнился как бесцеремонный и бесчеловечный политик. А среди аудитории Google, вероятно, и по сей день популярен мем, в котором Обаме задают риторический вопрос: доволен ли он причиненными России неудобствами?