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20:21   3 Октября 2019
Россия

Google торопится похоронить Горбачева, а «Яндекс» — Навального

Google торопится похоронить Горбачева, а «Яндекс» — Навального

Поисковые сервисы Google и Яндекс конкурируют на российском рынке не первый год и обе в борьбе за аудиторию стали гораздо ближе к пользователю. Еще относительно недавно искать нужную информацию без знания специального языка запросов было затруднительно.

Сегодня все гораздо проще. Оба сервиса с помощью поисковых подсказок дружелюбно выдают все возможные варианты по ключевым словам и их сочетаниям. Считается, что подсказки формируются на основе наиболее актуальных запросов, однако принцип работы алгоритмов — коммерческая тайна за семью печатями.

Впрочем, корпорация из силиконовой долины больше не вызывает доверия у российских властей из-за попыток вмешательства в выборы, откровенной цензуры, а ряд политиков и вовсе считают Google инструментом идеологической войны Запада.

«Политика Сегодня» решила выяснить, как Google и Яндекс формируют виртуальную реальность для российского сегмента интернета и сравнить поисковые подсказки на примере политиков, активистов и ключевых органов власти РФ. Для минимизации погрешностей поиск производился в режиме инкогнито на только что установленном браузере.

Варианты продолжения запросов о политическом блогере Алексее Навальном в Google отличаются лаконичностью. Первые три ведут на Twitter, к новостям о нем и предлагают изучить биографию основателя ФБК. Алгоритму Яндекса, вероятно, известны трагические подробности покушения на блогера в альтернативной реальности, где тот был убит в подъезде своего дома. А часть аудитории российского сервиса, вероятно, задается вопросом: кто же такой Навальный и чем он занимается.

Как Google и Яндекс помогают пользователям разобраться кто есть кто среди политиков

Одна из ближайших соратниц блогера, несостоявшийся кандидат в Мосгордуму из-за поддельных подписей, возмутительница спокойствия жителей Москвы Любовь Соболь в Google известна голодовкой. Активисткой, которую нередко сравнивают с Ксенией Собчак, а точнее ее телом, предположительно, интересуется гетеросексуальная мужская часть пользователей рунета.

Как Google и Яндекс помогают пользователям разобраться кто есть кто среди политиков

Горячий сторонник Навального и Соболь, депутат петербургского заксобрания Максим Резник интересует пользователей обоих сервисов не как законотворец, а как любитель запрещенных веществ. Яндекс предлагает вспомнить неблаговидный эпизод из биографии избранника, когда тот раскуривал на балконе, что-то очень напоминающее неизменный атрибут рэпера Снуп Дога. Google более категоричен в подсказке и предлагает уточнить: не наркоман ли Максим Львович?

Как Google и Яндекс помогают пользователям разобраться кто есть кто среди политиков

Другой знаменитый петербуржец Виталий Милонов известен не только борьбой с гей-пропагандой, но и как примерный семьянин, а также многодетный отец, как бы намекает Google. Его российский конкурент, помимо типичных запросов, предлагает выяснить, подвергался ли Милонов физическому насилию и, возможно, любимый цвет народного избранника.

Как Google и Яндекс помогают пользователям разобраться кто есть кто среди политиков

Не менее яркую звезду на российском политическом небосклоне, отца либерал-демократической партии Владимира Жириновского Google знает, как политика Шредингера. Подсказки говорят, что он и жив и мертв одновременно. Оба сервиса предлагают вспомнить, каким был Жириновский в молодости, а Яндекс, в отличие от конкурента, что-то знает о сыне по фамилии Эйдельштейн.

Как Google и Яндекс помогают пользователям разобраться кто есть кто среди политиков

Правительство РФ с точки зрения американской корпорации, вероятно, ностальгирует по временам интернет-технологии Dial-up, когда в сеть выходили через телефонную линию, а скорость скачивания позволяла посмотреть фото условной Любови Соболь только самым терпеливым. Кроме того, кабмин в Google не отличается сообразительностью. Яндекс уточняет, что замедлить интернет министры якобы решили в 625 раз, а вопрос падающих доходов граждан РФ не так-то прост.

Как Google и Яндекс помогают пользователям разобраться кто есть кто среди политиков

В деятельности верхней палаты российского парламента Google прежде всего интересует международная повестка. Американский поисковик предлагает выяснить, чем насолили Совфеду поляки, а пользователи Яндекс не теряют надежду, что Украина станет частью РФ.

Как Google и Яндекс помогают пользователям разобраться кто есть кто среди политиков

Деятельность Госдумы, вероятно, прежде всего интересует владельцев авто и киноманов из числа предпочитающих Google. Поисковику Яндекса известны более насущные проблемы, которые по силам решить народным избранникам.

Как Google и Яндекс помогают пользователям разобраться кто есть кто среди политиков

Ныне живущего, но ушедшего на политический покой Михаила Горбачева Google бесцеремонно видит в гробу. Проверить кликом, жив ли первый и единственный президент СССР, можно только в последнем варианте. О том, что Горбачев жив, «Яндекс» предупреждает в третьей же строчке, впрочем уже в пятой не повторяется.

Google торопится похоронить Горбачева, а «Яндекс» — Навального

Легендарный 44-ый президент США Барак Обама, которого часто пытались поймать с поличным в парадных за неблаговидным делами жители российских многоэтажек, пользователям Яндекса запомнился как бесцеремонный и бесчеловечный политик. А среди аудитории Google, вероятно, и по сей день популярен мем, в котором Обаме задают риторический вопрос: доволен ли он причиненными России неудобствами?

Как Google и Яндекс помогают пользователям разобраться кто есть кто среди политиков

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Автор: Максим Сахаров
#google #политики #яндекс #запросы

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