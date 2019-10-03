Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поручил ввести ответственность для чиновников за непредоставление информации по ЧС

Путин поручил ввести ответственность для чиновников за непредоставление информации по ЧС

 Минфин РФ закупит иностранную валюту на 212,7 миллионов рублей

Минфин РФ закупит иностранную валюту на 212,7 миллионов рублей
Порошенко вновь прогулял допрос в Госбюро расследований Украины

Порошенко вновь прогулял допрос в Госбюро расследований Украины

 Нацбанк Украины распродает валюту, чтобы поддержать гривну

Нацбанк Украины распродает валюту, чтобы поддержать гривну
Сохранение присутствия США в Сирии вызывает вопросы, считает Лавров

Сохранение присутствия США в Сирии вызывает вопросы, считает Лавров

 Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам служить в армии

Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам служить в армии
Путин поручил ввести ответственность для чиновников за непредоставление информации по ЧС

Путин поручил ввести ответственность для чиновников за непредоставление информации по ЧС

 Минфин РФ закупит иностранную валюту на 212,7 миллионов рублей

Минфин РФ закупит иностранную валюту на 212,7 миллионов рублей
Порошенко вновь прогулял допрос в Госбюро расследований Украины

Порошенко вновь прогулял допрос в Госбюро расследований Украины

 Нацбанк Украины распродает валюту, чтобы поддержать гривну

Нацбанк Украины распродает валюту, чтобы поддержать гривну
Сохранение присутствия США в Сирии вызывает вопросы, считает Лавров

Сохранение присутствия США в Сирии вызывает вопросы, считает Лавров

 Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам служить в армии

Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам служить в армии
13:51   3 Октября 2019
Весь мир

Нетаньяху и Либерман не смогли договориться о формировании коалиции

Нетаньяху и Либерман не смогли договориться о формировании коалиции

Переговоры израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с бывшим министром обороны страны, лидером партии «Наш дом – Израиль» Авигдором Либерманом по формированию правительственной коалиции завершились безрезультатно.

Как сообщает в четверг местная радиостанция Kan, в ходе встречи не было достигнуто никакого результата.

Переговоры продолжались около часа. Либерман на встрече в очередной раз призвал Нетаньяху сформировать новое правительство по итогам прошедших недавно парламентских выборов с участием партии «Ликул», НДИ и блока центристских партий «Кахоль-Лаван», не привлекая ультраортодоксальные партии.

Напомним: парламентские выборы в Израиле прошли 17 сентября. После чего 25 сентября президент страны Реувен Ривлин поручил Биньямину Нетаньяху сформировать новую правительственную коалицию. По израильскому законодательству Нетаньяху должен за 42 дня успеть заручиться поддержкой 61 депутата из 120, чтобы сформировать устойчивое правительство.

Нетаньяху и Либерман не смогли договориться о формировании коалиции

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#политика #правительство #израиль #нетаньяху #весь мир #коалиция #либерман

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...