Нетаньяху и Либерман не смогли договориться о формировании коалиции

Переговоры израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с бывшим министром обороны страны, лидером партии «Наш дом – Израиль» Авигдором Либерманом по формированию правительственной коалиции завершились безрезультатно.

Как сообщает в четверг местная радиостанция Kan, в ходе встречи не было достигнуто никакого результата.

Переговоры продолжались около часа. Либерман на встрече в очередной раз призвал Нетаньяху сформировать новое правительство по итогам прошедших недавно парламентских выборов с участием партии «Ликул», НДИ и блока центристских партий «Кахоль-Лаван», не привлекая ультраортодоксальные партии.

Напомним: парламентские выборы в Израиле прошли 17 сентября. После чего 25 сентября президент страны Реувен Ривлин поручил Биньямину Нетаньяху сформировать новую правительственную коалицию. По израильскому законодательству Нетаньяху должен за 42 дня успеть заручиться поддержкой 61 депутата из 120, чтобы сформировать устойчивое правительство.