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13:43   3 Октября 2019
Россия

Уволились четыре сотрудника онкоцентра Блохина

Уволились четыре сотрудника онкоцентра Блохина

Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подали заявление об увольнении. Четыре из пяти заявлений уже подписаны, сообщает в четверг РИА Новости. 

«Подписано только четыре заявления. Других заявлений нет», — сказали агентству в онкоцентре.

Также в онкоцентре отметили, что у руководства отсутствует график увольнений, о котором заявляли онкологи. 

Ранее детские онкологи окнкоцентра Блохина обвинили новое руководство медучреждения в травле и пригрозили уволиться всем составом. По словам директора центра Ивана Стилиди, заявление подали пять врачей.  

Для разбирательства в ситуации Минздрав создал специальную комиссию, в состав которой вошли сотрудники ведомства. Члены комиссии официально закончат расследование к 10 октября, но предварительные выводы уже есть. Так, в ведомстве уверены, что жалобы сотрудников онкоцентра необоснованны. За время работы директора учреждения Светланы Варфоломеевой увольнения сотрудников из НИИ не проводились.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #минздрав #онкоцентр

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