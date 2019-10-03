Уволились четыре сотрудника онкоцентра Блохина

Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подали заявление об увольнении. Четыре из пяти заявлений уже подписаны, сообщает в четверг РИА Новости.

«Подписано только четыре заявления. Других заявлений нет», — сказали агентству в онкоцентре.

Также в онкоцентре отметили, что у руководства отсутствует график увольнений, о котором заявляли онкологи.

Ранее детские онкологи окнкоцентра Блохина обвинили новое руководство медучреждения в травле и пригрозили уволиться всем составом. По словам директора центра Ивана Стилиди, заявление подали пять врачей.

Для разбирательства в ситуации Минздрав создал специальную комиссию, в состав которой вошли сотрудники ведомства. Члены комиссии официально закончат расследование к 10 октября, но предварительные выводы уже есть. Так, в ведомстве уверены, что жалобы сотрудников онкоцентра необоснованны. За время работы директора учреждения Светланы Варфоломеевой увольнения сотрудников из НИИ не проводились.