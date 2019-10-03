Более 500 человек эвакуировали из ТЦ в Липецке из-за сообщения о минировании

Спасатели эвакуировали посетителей торгового центра «Европа» в Липецке. Здание покинули более 500 человек после того, как в полицию поступило сообщение о минировании.

На данный момент идет поиск взрывоопасного предмета, пишет ТАСС.

Сообщение о минировании двухэтажного торгового центра поступило около 11.00 мск. Спасатели оперативно прибыли на место ЧП и эвакуировали посетителей. К зданию подъехали расчеты пожарных служб, бригады скорой помощи. К работе приступили кинологи с собаками.