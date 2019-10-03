Летняя погода может вернуться сегодня в Москву

Главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова рассказала, что в четверг в Москве температура воздуха может повыситься до 21 градуса. Таким образом показатель нормы будет превышен на шесть градусов для 3 октября. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня у нас в прогнозе 19–21 градус. В такой день надо не работать, а гулять на улице», — сказала она.

Специалист ведомства отметила, что такой показатель превышает норму приблизительно на шесть градусов.

3 октября 1915 года был зафиксирован рекорд по показателю температуры. В тот день в Москве температура воздуха достигла 24 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности.